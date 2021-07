Maxischermi per Italia-Inghilterra: dove vederla nell'Empolese Valdelsa e nel Cuoio

Italia-Inghilterra non è una partita, è la partita. Domenica 11 luglio alle 21 si giocherà a Londra la finale di Euro2020 e alcuni Comuni tra Empolese Valdelsa e Zona del Cuoio hanno deciso di trasmettere la gara su maxischermo. Andiamo a scoprire dove è possibile vedere gli azzurri dal vivo, ferme restando le normative anticovid.

Castelfranco di Sotto - Nella frazione di Orentano alla Sagra della Pizza sarà visibile l'incontro live. La prenotazione è consigliata, QUI i contatti.

Fucecchio - Il centro di Fucecchio si tinge d'azzurro: la partita verrà trasmessa in piazza Montanelli. Necessaria la prenotazione.

Montelupo Fiorentino - Al Parco dell'Ambrogiana ecco Fool Park, che trasmetterà live Italia-Inghilterra.

Montespertoli - RockUnMonte, rassegna musicale del capoluogo di Montespertoli, cambia programma: domenica 11 spazio alla partita in piazza del Popolo.

Montopoli in Val d'Arno - Al circolo di Torre Giulia sarà presente un maxischermo, l'ingresso è riservato ai soci Arci. Inoltre in centro storico nel capoluogo in piazza Einaudi sarà proiettata la partita.

San Miniato - Sono due le postazioni nel capoluogo per Italia-Inghilterra. Una è in piazza Duomo e su prenotazione (QUI le info); un'altra in piazza del Popolo dove i ristoranti hanno deciso di allestire il maxischermo: per info bisogna chiamare Pizza del Popolo, Demetra, Bisteccheria, Piccola Osteria del Tartufo o Essenza. Nelle frazioni troviamo due maxischermi in tre circoli Arci: Cigoli, La Scala e il Pannocchia di Ponte a Egola.

Santa Croce sull'Arno - Non c'è un maxischermo ma si segnala che, a causa della finale, salta la giornata di domenica 11 della Sagra della Pappardella alla Lepre a Staffoli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO - Se volete segnalare una nuova postazione dove assistere a Italia-Inghilterra scrivete al 3929057087 (WhatsApp) o via mail a redazione@gonews.it.