A Alberi l'ultimo saluto al geometra e politico Paolo Costagli

Si è tenuto oggi, venerdì 9 luglio, il funerale di Paolo Costagli. Geometra sessantunenne nativo di Montaione, è stato salutato per l'ultima volta nella chiesa di Alberi. Dopo le esequie, Costagli è stato portato a Livorno dove sarà cremato; le ceneri saranno sparse a Castiglioncello.

Costagli era un volto noto della politica locale, era stato candidato a sindaco a Castelfranco di Sotto. Aveva lo studio tecnico a San Miniato. Da poco si era trasferito a Rosignano Marittimo.

Costagli è scomparso per un incidente stradale in A1, stava andando a Modena per un controllo medico. La sua scomparsa ha causato molta commozione nella Zona del Cuoio e nell'Empolese Valdelsa, tanto che in diversi lo hanno ricordato sui social.