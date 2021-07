Il sistema 'Argo' esce dall'Autostrada e arriva su una strada provinciale aretina

Argo, il nuovo sistema digitale di monitoraggio e gestione delle infrastrutture, per la prima volta supera i confini dell’autostrada e arriva su una strada provinciale.

È stato presentato oggi, presso il ponte Buriano sulla Strada Provinciale 1, dalla Presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini, e dall’Amministratore delegato di MOVYON, Lorenzo Rossi, l’accordo siglato tra la Provincia di Arezzo e la Società del Gruppo Autostrade per l’Italia, per l’avvio della sperimentazione della piattaforma digitale su questa opera.

Si tratta di un progetto pilota che vedrà l’innovativo sistema, sviluppato da MOVYON insieme ad IBM e Fincantieri NextTech e ormai utilizzato sui circa 4.000 ponti, viadotti e cavalcavia della rete di Autostrade per l’Italia, applicato in via sperimentale su un’infrastruttura della Provincia.

Antichissimo ponte - document storici fanno risalire la sua edificazione al 1277, famoso tra l’altro per esser rappresentato alle spalle della “Gioconda” di Leonardo da Vinci - il ponte Buriano vedrà applicati sensori che ne consentiranno il monitoraggio costante. Inoltre, tutti i dati relativi all’infrastruttura comprese le ispezioni, saranno inseriti in un data base che racchiuderà la storia dell’opera, accessibile in qualsiasi momento grazie ad interfacce condivise che consentiranno la gestione e lo scambio dei dati relativi al monitoraggio dell’infrastruttura.

La piattaforma ARGO ha il suo punto di forza nella completezza e nell’innovazione dei processi di ispezione e manutenzione, svolti anche attraverso l’impiego di droni e di algoritmi di intelligenza artificiale, in grado di anticipare gli eventuali degradi dell’infrastruttura.

Nell’ambito del piano di trasformazione del Gruppo Autostrade per l’Italia, si colloca la strategia di MOVYON che ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche in ambito sicurezza delle infrastrutture e mobilità sostenibile anche fuori dall’autostrada.

“Ponte Buriano - dichiara Silvia Chiassai Martini Presidente della Provincia di Arezzo - sarà il caso pilota nell’ambito delle Province Italiane, su cui sperimentare un sistema innovativo di monitoraggio. Movyon metterà a disposizione la soluzione ARGO per consentire il controllo dello stato dell’infrastruttura, dando vita ad un nuovo capitolo di storia per Ponte Buriano, che è non solo quella artistica, ma di innovazione tecnologica. L’accordo tra Provincia di Arezzo e Movyon mette in atto una collaborazione in un comparto strategico, come l’innovazione tecnologica, tra il gruppo italiano più importante operante nelle infrastrutture stradali e il sistema delle Province Italiane e delle loro società “in house” ad esse collegate. Una scelta all’avanguardia e responsabile per intraprendere un fattivo controllo dello stato dei Ponti della nostra Provincia e dei suoi comuni”.

“Oggi - afferma Lorenzo Rossi, amministratore delegato di MOVYON - la tecnologia della prima piattaforma al mondo che gestisce in maniera integrata il processo di ispezione e sorveglianza delle infrastrutture, viene applicata ad un’opera di quasi 1000 anni fa. Da oggi inizia la nostra collaborazione con la provincia di Arezzo: le nostre soluzioni ingegnerizzate sul laboratorio a cielo aperto più grade d’Europa, la rete di Autostrade per l'Italia, vengono applicate alle infrastrutture della provincia”.

Fonte: Ufficio Stampa