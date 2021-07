Ispettori ambientali a Castelfiorentino, saranno operativi un giorno a settimana

Partirà lunedì 12 luglio la nuova attività degli Ispettori di Alia Servizi Ambientali SpA su tutto il territorio di Castelfiorentino. I due Ispettori Ambientali, in stretta collaborazione ed accordo con la Polizia Municipale, garantiscono una costante attività di presidio in partenza soprattutto nel centro storico cittadino, con azioni di informazione, deterrenza e constatazione di illeciti contro i comportamenti scorretti verso l’ambiente cittadino.

“Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale – osserva il Sindaco, Alessio Falorni - per contrastare l’abbandono dei rifiuti e quei comportamenti incivili che colpiscono il decoro pubblico. La lotta al degrado e ai reati ambientali sarà improntata anche sulla prevenzione delle cattive abitudini attraverso un’attività di informazione sulle corrette modalità di conferimento e di raccolta”.

“La tutela dell’ambiente – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Alessio Onnis – presuppone un’azione preventiva di informazione e di educazione, ma anche di controllo, sanzionando chi non rispetta le regole”.

A Castelfiorentino, i due ispettori impegnati sul territorio con un turno operativo a settimana verificheranno il rispetto delle norme contenute nel Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti e delle conseguenti specifiche ordinanze emanate. Potranno perciò intervenire controllando il rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti raccolti “porta a porta”, oppure ispezionando sacchi o materiali abbandonati al fine di rintracciare il responsabile e procedere con la redazione di un verbale di accertamento che potrà scaturire in un procedimento sanzionatorio da parte della P.M., ma anche fare verbali a chi butta a terra mozziconi di sigaretta o ai proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni degli animali o sul corretto utilizzo dei cestini. Le aree di intervento e le attività prioritarie saranno decise dal Comune in accordo con il gestore della raccolta dei rifiuti, coinvolgendo sia il centro della città che le zone periferiche.

Accertata la violazione secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, gli ispettori ambientali redigono un verbale di accertamento, che viene trasmesso alla Polizia Municipale ed agli uffici competenti.

Fonte: Alia Spa