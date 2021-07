La Compagnia "Mignon" torna in scena con 'L'agonia di Schizzo': due date a Montelupo

Dopo lo stop a causa della pandemia, la Compagnia Teatrale "Mignon" di Montelupo Fiorentino è pronta a riaprire il sipario e tornare in scena.

Lo spettacolo che segna il ritorno della Compagnia "Mignon" è 'L'agonia di Schizzo', tre atti caricaturali di Athos Setti.

Due gli appuntamenti in programma: lunedì 12 luglio e lunedì 2 agosto, alle ore 21.30. Entrambe le date si svolgeranno nella location del Cinema estivo Mignon, in via Giro della Mura a Montelupo Fiorentino.

Biglietti disponibili alla biglietteria del cinema.

Altre info nella locandina