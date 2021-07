"La rinascita del commercio a Pisa": nuovo direttivo Confcommercio centro storico

Massimo Rutinelli, presidente Confcommercio centro storico

La rinascita del commercio a Pisa. Uno slogan e un obiettivo ambizioso che il nuovo direttivo degli imprenditori di Confcommercio del centro storico di Pisa si è dato per rilanciare il commercio. A coordinare il gruppo di lavoro sarà il neo eletto presidente Massimo Rutinelli, conosciuto imprenditore titolare di diversi locali in città.

“Pochi e occasionali turisti, uso massiccio dello smart working, lezioni online e studenti fisicamente lontani dall'università, questo è il contesto difficilissimo nel quale le imprese del commercio e del turismo pisane si muovono da tempo e di cui dobbiamo inevitabilmente tenere di conto” - riconosce il presidente Rutinelli: “Lavoreremo con impegno per affrontare alcuni dei temi principali, attivando un percorso il più possibile efficace di soluzione di alcuni di questi problemi. Condivideremo e presenteremo all'amministrazione un effettivo e organico piano di rilancio perché senza un commercio locale di qualità non c'è futuro per Pisa”.

Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Pisa

Augura buon lavoro il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli: “Ringrazio tutti gli imprenditori, a partire dalla disponibilità del presidente Rutinelli, che con noi hanno accettato la sfida di provare tutti insieme a far rinascere il commercio pisano. Il Covid ha letteralmente stravolto l'economia della città, intaccandone le basi economiche fondamentali: turisti, studenti, dipendenti pubblici. E' necessaria una scossa e una ripartenza, affrontando di petto nodi ancora irrisolti: pensiamo alla sicurezza, fortemente compromessa; ad un sistema punitivo di ordinanze per il controllo della malamovida, che finiscono per penalizzare i soli pubblici esercizi regolari; gli orari incomprensibili della Ztl; un piano sosta e parcheggi che sia accogliente e incentivante; il superamento di barriere architettoniche. Confcommercio è al fianco di questo gruppo di lavoro, per rilanciare Pisa e salvare più imprese possibile dalla chiusura”.

Presidente: Massimo Rutinelli (Il Tegame). Consiglieri: Martina Voliani (House Cafè); Maurizio Molesti (Bar La Volta); Pietro Sanna (RitrosBar); Massimo Peri (Guidi Uomo); Gianluca Tamarri (Germe di Grano); Lucia Sandroni (Nautica Sandroni); Susanna Gianfaldoni (Gianfaldoni Giocattoli).

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa