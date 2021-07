Nuova macelleria a Ponte a Egola, apre 'La Tana dell'Orso'

A San Miniato, città del buon cibo, c'è una nuova macelleria. Per la precisione si trova a Ponte a Egola, lungo via Diaz al civico 54. Si chiama La Tana dell'Orso ed è gestita da un giovane macellaio originario di Santa Croce sull'Arno.

In un momento in cui il Covid ha messo l'economia locale in ginocchio, c'è chi è andato controcorrente. È il caso di Alessandro Sais, 31 anni, che ha deciso di aprire il nuovo locale: dopo settimane di lavori, mercoledì 7 luglio ha aperto i battenti.

Tra salsicce, bistecche e rosticciane si trovano anche tagli di carne meno conosciuti al pubblico italiano, come si può notare dai profili social ufficiali della macelleria. La Tana dell'Orso ha aperto da poco ma è già al centro del Luglio Pontaegolese ogni giovedì sera.