Presa a martellate mentre rincasa coi nipotini, grave 65enne

Una donna è in prognosi riservata dopo esser stata aggredita a Follonica alle 23.30 di ieri, giovedì 8 luglio. Si tratta di una 65enne di Siena, presa a colpi di martello mentre rincasava assieme ai nipoti di 11 e 9 anni nella casa di vacanza sulla riviera grossetana. Anche uno dei bambini sarebbe stato colpito al braccio in modo lieve. A avere la peggio è stata la donna, che ha subito un brutto colpo alla testa ed è in gravi condizioni a Le Scotte.

L'aggressione - avvenuta in zona Sansevero - è ancora senza un perché, stanno indagando i carabinieri. I militari hanno fermato un uomo di 34 anni originario del Burkina Faso. Era poco distante dal luogo del ferimento. Vive nello stesso palazzo della donna ed è stato indicato come l'aggressore.