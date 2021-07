Morto Giuseppe Tesauro, Eccidio Padule di Fucecchio: "Con lui nuovo giudizio per i crimini contro l'umanità"

È mancato un grande uomo e cittadino, il giurista e costituzionalista Giuseppe Tesauro.

Durante la sua presidenza, nel 2014, la Corte costituzionale ha emesso una sentenza storica, che permette alle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità di chiamare in giudizio gli Stati, per i risarcimenti economici. Questo riguarda non solo i crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale, ma tutti i delitti di Stato, per esempio l’assassinio di Andrea Rocchelli e Giulio Regeni. Una grande conquista del diritto e della civiltà.

Il pensiero di questo giurista illuminato si è espresso anche in un convegno tenutosi in Senato nel marzo del 2019, nel quale ha ribadito, con calore e vigore ammirevoli, la necessità di ottenere giustizia per le vittime di strage e deportazione.

Ringraziamo questo “maestro del diritto”, come è stato definito, questa persona speciale e umanissima che ha saputo mettersi dalla parte di chi ha subito violenze e sopraffazioni, delineando un nuovo modo di giudicare i crimini contro l’umanità. Ai suoi familiari e amici esprimiamo le nostre condoglianze, con l’impegno a non dimenticarlo e a proseguire il suo impegno.

Fonte: Vittime Eccidio Padule di Fucecchio- Gruppo Giustizia per stragi e deportazioni nazifasciste