Nuovo presidente per il Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli

Si è insediato oggi, venerdì 9 luglio, il nuovo presidente dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani con il nuovo consiglio direttivo composto da Maurizio Bandecchi, Alessandra Buscemi, Francesca Ceccarini, Letizia Checchi, Alessandro Corretti, Paola Nuvoli e Claudia Principe.

Dopo il passaggio di consegne con il presidente uscente Giovanni Maffei Cardellini, la cerimonia nella Sala Gronchi a San Rossore è stata introdotta dal presidente della Regione Toscana: «Ho scelto Lorenzo Bani perchè ha la competenza amministrativa e la giusta sensibilità per condurre il Parco nell’epoca dell’amministrazione diffusa, del coinvolgimento attivo delle persone e delle comunità – ha spiegato Eugenio Giani - È la lezione che abbiamo appreso in epoca di pandemia ed è anche la scelta che oggi portiamo avanti con orgoglio e convinzione in ogni settore del governo regionale. Conosco il neo presidente da tempo, come assessore al Comune di Pisa allo sport, alle politiche sociali e ambiente e infine a cultura e pubblica istruzione; come ex presidente dell’Apes di Pisa e presidente della Uisp Toscana. Bani ha la cultura del ‘fare facendo squadra’, dell’ascolto, della partecipazione. È uomo che conosce assai bene il tessuto sociale e amministrativo pisano e che può traghettare nella guida dell’ente la ricchezza e gli stimoli dei territori e delle comunità del Parco San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli. Un’area spettacolare che merita di vivere una nuova stagione da protagonista: viva, vitale e centrale nella nostra bellissima Toscana». Nelle parole del presidente Giani un’idea di Parco incentrata su partecipazione, vita fluviale nelle acque dell’Arno e al centro di eventi di respiro regionale.

Fonte: Regione Toscana