Pubbliche Assistenze della zona fiorentina incontrano i cittadini a Villa Vogel

Una giornata per far conoscere alla popolazione l’impegno, l’attività e i valori del volontariato. La organizzano per domani, sabato 10 luglio, le 21 associazioni di Pubblica Assistenza della zona fiorentina.

Appuntamento dalle 9 di mattina nel parco di Villa Vogel nel quartiere 4.

Un appuntamento pensato anche per formare i giovani del servizio civile che prenderanno servizio nelle varie associazioni, ma che vedrà tanti momenti pubblici pensati appositamente per raccontare ai fiorentini quello che le loro associazioni sul territorio fanno tutti i giorni: dalle 8 alle 18 saranno effettuate misurazioni gratuite per glicemia, pressione arteriosa, saturimetria, frequenza cardiaca. Dalle 15,30 ci sarà una dimostrazione di primo soccorso con le manovre di rianimazione su adulti e pediatriche. Dalle 16,30 l’esercitazione dei nuclei cinofili fino alla chiusura della giornata.

Saranno presenti all'incontro con la cittadinanza il presidente delle Pubbliche Assistenze toscane, Dimitri Bettini, il presidente del Quartiere 4 Mirco Dormentoni, il responsabile della zona fiorentina di Anpas Toscana, Patrizio Ugolini.

Durante la giornata l’associazione di zona, l’Humanitas Firenze consegnerà gli attestati e le divise per i nuovi volontari, e sarà anche donato un defibrillatore automatico alla polisportiva Upd Isolotto. Uno strumento salvavita fondamentale per tutte le società sportive.

Sono 21 le associazioni di Pubblica Assistenza dell'area fiorentina. Vanno dal Valdarno alla piana, molte hanno più di cento anni e rappresentano un punto di riferimento per soccorso, protezione civile e soprattutto welfare de territorio.

Fonte: Pubbliche assistenze Firenze