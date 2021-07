Rifiuti, Montemagni (Lega): "Attendiamo di conoscere i dettagli del piano"

"La Toscana - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - aspetta un nuovo piano rifiuti da almeno 5 anni, cioè da quando l’ideologia ha cancellato il buon senso. Nessuno infatti deve dimenticare che la scorsa legislatura è stata azzerata dal piano, la previsione di un impianto per il recupero energetico di rifiuti nell’ATO Toscana Centro – Case Passerini per intenderci - con la giustificazione, caduta poi nel nulla, di sostituirlo con una bioraffineria, che sarebbe dovuta sorgere a Stagno nel livornese, di proprietà di ENI, cioè di un privato".

"Dopo mesi di annunci, si scopre che la bioraffineria è una mera illusione e che quindi tutta la strategia innovativa regionale in materia era solo una “chiacchiera” da bar." "Sono almeno tre anni - prosegue il Consigliere - che sono stati istituiti dei tavoli di lavoro con i distretti, ma ad oggi non sembra sia uscita un’idea concreta per garantire lo smaltimento in prossimità ed a costi auspicabilmente sostenibili. L'inevitabile conseguenza di tutto ciò è che i cittadini toscani pagano tariffe alte, ultimamente pure aumentate significativamente, perché i nostri rifiuti vengono smaltiti in discarica o addirittura fuori Regione, con evidente aggravio in termini di costi ma anche di inquinamento, basti pensare all’impatto sull’ambiente per lo spostamento dei camion che trasportano i rifiuti."

"Non c’è peggior male in politica - sottolinea la rappresentante della Lega - di quando si naviga a vista. Da parte nostra continueremo a sostenere, sulla base dell’indicazioni che ci vengono dalle nuove direttive europee in materia di rifiuti, almeno per quelli urbani, l’obiettivo di recupero al 65%, di smaltimento in discarica sotto al 10% e di recupero energetico di almeno il 25%. Ciò significherebbe portare a recupero energetico circa 200mila tonnellate in ogni ambito."

"Aspettiamo, dunque, fiduciosi - conclude Elisa Montemagni - che la questione venga trattata nel luogo più consono, ovvero in Aula; solo allora, a prescindere dalle sortite giornalistiche, si avrà un quadro chiaro ed ufficiale di quelli che saranno gli intendimenti sulla delicata materia da parte della nuova Giunta. Per il momento, ci asteniamo dunque dal giudicare quello che accadrà, ma se quanto esposto non ci soddisferà, allora saremo inflessibili e pronti a battagliare su un argomento così rilevante per i toscani."

Fonte: Gruppo Lega