Aperta nuova rotatoria in zona industriale a Santa Croce

Da oggi venerdì 9 luglio a Santa Croce sull'Arno sarà aperta alla circolazione del traffico veicolare la nuova rotatoria posta tra via Provinciale Nuova Francesca, via Moravia e via dei Conciatori.

Si tratta della rotatoria eseguita a scomputo di oneri d'urbanizzazione da parte di società e aziende private che hanno realizzato la rotatoria dando seguito alle convenzioni di lottizzazione stipulate a partire dal 2000 con il nostro Comune. Un percorso che è stato piuttosto lungo soprattutto perché nel tempo ci sono stati vari passaggi di proprietà degli immobili oggetto della lottizzazione e quindi anche degli attori dell'intervento; oltre a rallentamenti più tecnici.

Si tratta di un’opera importante per la viabilità generale della zona industriale perché permetterà di superare alcune criticità rendendo più sicuro l’accesso alla zona produttiva dalla via Nuova Francesca attraverso l’innesto con via dei Conciatori.

L’apertura della nuova viabilità permetterà, inoltre, di realizzare, in sicurezza, un ulteriore intervento programmato da tempo dall’Amministrazione Comunale: la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di via Bruno e Gino Gozzini, il cosiddetto braccetto della Bretella del Cuoio, per cui sono già stati approvati progetto e affidamento dei lavori. Per eseguire al meglio l’intervento, infatti, sarà necessario, a partire dalle prossime settimane, chiudere l’accesso del braccetto, operazione che non poteva essere pensata senza la possibilità di percorrere la nuova rotatoria e senza aver l’accesso alla zona industriale da via dei Conciatori.

L’intervento sarà realizzato nel corso dell’estate, costerà circa 100.000 euro, investimento finanziato con il bilancio 2020, e permetterà di risanare, anche a livello profondo, una strada di fondamentale importanza per collegare la zona produttiva con le arterie di viabilità più importanti