Round Table, San Miniato e Fucecchio saranno sedi del General Meeting 2023

Sabato scorso si è svolta a Faenza la 57° Assemblea Nazionale (Annual General Meeting) della Round Table Italia.

Durante l’assemblea, momento in cui vengono eletti i vertici nazionali del Club, entrano a far parte del comitato nazionale i sanminiatesi, membri della RT76, Matteo Tagliaferri come segretario nazionale e Leonardo Barletta come gestore materiali nazionale (responsabile del merchandising nazionale).

La Round Table 76 San Miniato Fucecchio che si era candidata ad ospitare ed organizzare l’AGM 2023 è stata votata all’umanità dei delegati durante l’assemblea come sede per l’AGM che si terra nel 2023 tra le città di San Miniato e Fucecchio.

Durante la cena di gala davanti ad oltre duecento partecipanti è stata anche l’occasione per la cerimonia d’ingesso del nuovo socio Lorenzo Beoni nella Round Table 76 .

La Round Table è un club, presente a livello internazionale, dedicato a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, uomini d'affari e di cultura che cercano di svolgere al meglio le rispettive attività. Si propone di promuovere l'amicizia e le intese personali tra i propri soci e, soprattutto, iniziative al servizio della collettività, un club di giovani e per i giovani e il motto “Adopt, Adapt, lmprove” (adottare, adattare e migliorare) coglie appieno lo spirito dell’associazione, i cui membri si impegnano e si adoperano in prima persona in ogni iniziativa, cercando costantemente di far tesoro dell’esperienze del passato e di migliorare la propria attività per il presente e il futuro.

Fonte: Round Table 76 San Miniato Fucecchio