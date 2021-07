"Vietato inneggiare all'apologia nazifascista": delibera a San Marcello Piteglio

Nell'approssimarsi del 77° anniversario della battaglia della Maceglia, che si combatté nel luglio del '44 tra i nuclei partigiani della Montagna Pistoiese e le truppe occupanti nazifasciste, con un pesante tributo in termini di vite tra gli italiani, la Giunta del Comune di San Marcello Piteglio ha approvato una delibera che rimarca i principi costituzionali e le disposizioni normative affinché non siano inneggiati l’apologia del nazifascismo e l’incitamento all'odio, alla violenza, alla discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi.

"In un periodo - commenta la Giunta comunale - nel quale esiste un mercato di gadget commerciali inneggianti all’apologia del nazifascismo senza alcun valore storico, che mortificano le manifestazioni e le iniziative con effettivo valore, il provvedimento intende rimarcare che a San Marcello Piteglio calendari e bottiglie di vino con immagini del duce non sono gradite".

Le autorità competenti vigileranno affinché nelle attività commerciali o hobbistiche presenti sul territorio in sede fissa o temporanea, presso mercati e mercatini o qualsiasi tipo di evento e manifestazione, non si inneggi all’apologia del nazifascismo e all’incitamento all'odio, alla violenza, alla discriminazione.