Scomparsa 81enne da Avane di Empoli, chi ha notizie contatti le forze dell'ordine

Si chiama Franca Casini, ha 81 anni e risiede ad Avane di Empoli. Dalle 17.30 di ieri, giovedì 8 luglio, i familiari non hanno più tracce della signora. Dopo la denuncia della scomparsa e le ricerche proseguite anche durante la notte, sono in arrivo le unità cinofile e un elicottero per perlustrare l'area.

È una donna in gamba, secondo quanto affermano i parenti, è autosufficiente e automunita, ma da quando si è allontanata il suo telefono risulta spento o non raggiungibile e la sua auto è parcheggiata a casa.

Chi ha notizie contatti le forze dell'ordine.