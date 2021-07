Settembre Prato è Spettacolo, oltre a piazza Duomo tanti artisti all'Anfiteatro di Santa Lucia

La sesta edizione del Festival Settembre Prato è Spettacolo, come da tradizione, al grande palco di Piazza Duomo affianca alcuni eventi disseminati in città, in luoghi particolari che integrano il programma, con un'offerta di proposte diversificate per genere musicale. Tra questi luoghi, per la prima volta nella storia del Festival, c'è l'Anfiteatro di Santa Lucia che quest'estate riapre al pubblico grazie ai lavori di adeguamento realizzati dal Comune di Prato.

All'Anfiteatro si comincia il 27 Agosto con The Bastard Sons of Dioniso insieme a Caterina Cropelli. I primi, nati come power trio nel 2003, la loro musica prende spunto dal rock degli anni ’70, con venature hard di matrice zeppeliana e vocalizzi a tre voci che strizzano l'occhio ai Beatles ma anche a Crosby Stills Nash & Young. In apertura Caterina Cropelli, giovane talento della musica italiana, che, dopo l’esperienza in gara a X Factor nel 2016, nell’ultimo anno ha conquistato le principali playlist di Spotify, raggiungendo quasi 3 milioni di stream con il suo omonimo album d’esordio uscito a marzo 2020.

Il 29 Agosto ci sarà Pacifico che rappresenta una vera anomalia nell’ambito della scena musicale e culturale italiana. Cantautore - sei album al suo attivo, numerosi riconoscimenti, due volte a Sanremo come interprete. Autore per i più grandi artisti italiani, senza distinzione di genere o generazione - Gianna Nannini, Malika Ayane, Andrea Bocelli, Ennio Morricone, Adriano Celentano, Francesco Motta, La Rappresentante di Lista, Francesco Gabbani, Extraliscio, Zucchero. Scrittore - sta ultimando il suo secondo romanzo, in pubblicazione per La Nave di Teseo. Autore di colonne sonore - dopo aver lavorato con Roberta Torre e Gabriele Muccino, ha appena scritto la colonna sonora del nuovo film di Michela Andreozzi con Fabio Volo, Genitori vs Infuencers, da cui è tratto il brano Gli anni davanti, attualmente in rotazione su alcuni dei principali network.

Domenica 5 settembre , si terrà il recupero del concerto Psycodonna di Rachele Bastreghi precedentemente programmato al Pecci Summer Live nell'ambito della Prato Estate del Comune di Prato (i biglietti acquistati rimangono validi). Rachele Bastreghi, cantante, compositrice, musicista ed anima femminile dei Baustelle, tra le artiste più riconosciute e originali della scena pop-rock italiana, presenta dal vivo il suo primo album da solista. Psychodonna è il racconto di un viaggio interiore, “un rifugio buio che cerca il sole”. Il titolo esprime la personalità sfaccettata e apparentemente contrastante della cantautrice, che con queste canzoni compie una vera e propria presa di coscienza attraverso quello che lei stessa definisce “un volo intimo e faticosamente libero” nella dimensione femminile.

Il programma prosegue il 9 Settembre con Dente che torna in tour in occasione dell'uscita lo scorso 30 giugno del suo nuovo singolo, Fuori di me “una canzone che gioca con la verità e la finzione, si destreggia tra l’istinto e la ragione, si interroga sulla vita e la morte e poi si butta sul divano.” In questi concerti in solo Dente si alternerà al pianoforte e alle chitarre con canzoni dal suo repertorio classico ma anche cover, inediti e canzoni mai eseguite dal vivo. Basi registrate su cassetta, loop, campioni e voci registrate. Suoni elettrici, digitali e acustici andranno ad arricchire il ventaglio delle sonorità.

Il calendario all'Anfiteatro di Santa Lucia si conclude il 12 Settembre con Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, che interpreta “Uno spettacolo divertentissimo che si conclude con un suicidio” con la regia di Nicola Borghesi. Lo spettacolo è un tentativo di messa in scena che parte dalla stand up e si perde in una storia vera. dell’attore/personaggio, diventa anche una riflessione sul perché si continui a stare sulla scena oggi. Per passione forse, per imparare a guardarci e riconoscerci come esseri umani? Per amore? Perché non c’è niente altro da fare? Per dimenticare? Per ricordarsi? Sicuramente per ascoltare una storia.

Biglietti da 10 a 15 € + dp.

Disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita.

Tutto il programma su www.settembreprato.it