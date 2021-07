Spid al supermercato, il progetto al Centro*Empoli di Unicoop Firenze

Al Centro*Empoli di Unicoop Firenze arrivano una postazione e un supporto per aprire la propria identità digitale. Una scrivania e un pc, uno spazio dedicato e un dipendente Coop pronto ad aiutare il socio o la socia alle prese con l’ottenimento dello Spid. A pochi metri dal luogo della spesa quotidiana. È l’iniziativa di Unicoop Firenze che coinvolge alcuni negozi “pilota”, fra cui il Centro*Empoli, per allargarsi progressivamente a una parte più ampia della rete di vendita.

Lo Spid al supermercato nasce dalla necessità di fornire beni e servizi alle migliori condizioni possibili e dalla consapevolezza della difficoltà che molte persone stanno affrontando nella gestione della propria identità digitale. Chi non ha un pc, chi non ha le competenze per motivi culturali o anagrafici: il digital divide (termine inglese che indica la distanza tra chi sa usare le nuove tecnologie e chi non riesce) colpisce un po’ tutti. Da qui la scelta di Unicoop Firenze di ridurre un possibile disagio, dare una risposta nel momento dell’ottenimento dello Spid e allo stesso tempo instaurare una relazione.

Insieme per i cittadini

L’iniziativa nasce a seguito dell’accordo sottoscritto fra Coop Italia e Namirial, per il rilascio della Spid. Namirial è il fornitore che operativamente permette l’apertura dello Spid e ospita le identità digitali. Altre collaborazioni vedono in campo Anci Toscana, l’associazione dei Comuni, e in prospettiva, il Provveditorato agli studi della Regione Toscana, per affiancare ai dipendenti di Unicoop Firenze alcuni giovani volontari delle scuole superiori della Regione.

Come funziona

Basta prenotare al 800 050 760 (ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18) per poter accedere a quest’attività di aiuto concreto per il rilascio della Spid, sia per concludere l’ultima fase, quella del riconoscimento digitale, presentando i moduli già scaricati e riempiti ed avendo già fatto alcune operazioni dal proprio pc di casa (procedura veloce, 5 minuti), sia facendo in punto vendita l’intera procedura (durata circa 20 minuti). Il servizio è gratuito.

Durante la prenotazione sarà possibile indicare il supermercato scelto e verrà dato un orario a cui presentarsi nello spazio individuato per questa attività. L’attività si svolge dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

I punti vendita dove parte oggi la sperimentazione sono le strutture più grandi, che svolgono un ruolo di “presidio territoriale”, in seguito il numero dei negozi che effettueranno questo servizio andrà progressivamente ad aumentare.

“Crediamo che sia importante fornire ai nostri soci un supporto per fare lo SPID: quella della digitalizzazione è delle sfide maggiori che stiamo affrontando e il rischio che una parte dei cittadini resti indietro è concreto – fanno sapere da Unicoop Firenze – per questo apriamo i nostri supermercati anche a questo servizio, capace di mettere in connessione i nostri dipendenti e i soci, perché tutti abbiano accesso agli strumenti per dialogare con la pubblica amministrazione e svolgere attività necessarie per la vita quotidiana”.

“Accogliamo con entusiasmo e sosteniamo questa iniziativa: far diventare il nostro punto vendita del Centro*Empoli anche il luogo dove un cittadino può acquisire la propria identità digitale è un modo per essere ancora più vicini alle esigenze dei nostri soci e clienti. Per tante persone fare lo SPID è una difficoltà e una barriera per l'accesso a molti servizi digitali oggi indispensabili. In questo modo e grazie a Unicoop Firenze favoriamo la strada verso la digitalizzazione” afferma Francesca Martini, presidente sezione soci Coop Empoli.

“Una bellissima iniziativa quella di Unicoop Firenze che si lega a tutti quei servizi che stiamo portando avanti come Comune. La digitalizzazione è un processo necessario per migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi al cittadino. Con l’obiettivo di accrescere questa consapevolezza è importante aiutare ed educare tutte le persone a utilizzare queste piattaforme digitali. Ecco perché iniziative come questa sono importanti e utili” sostiene Fabio Barsottini vicesindaco di Empoli.

“Oggi più che mai dobbiamo lavorare tutti assieme perché la transizione digitale sia veramente un'opportunità per tutti e non un vantaggio per pochi. Per questo è importantissimo il contributo che offre Unicoop Firenze, da sempre attenta alle necessità delle persone più fragili. Sono infatti convinta che soltanto facendo squadra tra pubblico, privato, terzo settore e società organizza, possiamo pensare di rimuovere davvero gli ostacoli che impediscono ai cittadini di accedere ai tanti servizi della pubblica amministrazione, oggi sempre più online. Un obiettivo che ci siamo dati all'interno dei lavori per la costituzione del distretto dell'economia civile e che è oggi una priorità” dichiara Valentina Torrini, assessore alle politiche sociali.

"Riteniamo che questa iniziativa sia molto importante, perché va nella direzione dell'incontro con i più deboli e con le fasce più fragili della cittadinanza, che non sono solo gli anziani. Per questo contribuiremo attivamente a diffondere la conoscenza di questo servizio" sostiene Silvano Pini. segretario Spi CGIL Empoli.

Fonte: Unicoop Firenze