Stefano Massini e l'Alfabeto delle Emozioni dal vivo al Parco Corsini

Nel suggestivo Parco Corsini di Fucecchio alla Nuova Arena Pacini, organizzata dal Comune di Fucecchio e dal Teatrino dei Fondi giovedì 15 luglio alle ore 21:30 Stefano Massini scrittore così amato per i suoi racconti in tv del giovedì sera a “Piazzapulita”, trascina il pubblico con L’ALFABETO DELLE EMOZIONI in un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire.

In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…), Massini trasporta il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro.

Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Si va da Arthur Conan Doyle che fa l’esperimento di sondare i suoi amici sul tema del dubbio al grande Chagall che non riesce a reagire alla scomparsa di Bella Rosenfeld, da Al Capone che tremava alla vista di una siringa alla moglie di Giosuè Carducci costretta a pregare i compagni del poeta di farlo vincere alle carte.

Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica “il più popolare raccontastorie del momento.

L’arena è una delle iniziative del Nuovo Teatro Pacini realizzata anche grazie al sostegno della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze nell’ambito del progetto Fermata Teatro, di Unicoop Firenze, nonché di Regione Toscana e Ministero della Cultura, in relazione al progetto artistico culturale generale del Teatrino dei Fondi.

Il Parco Corsini nel pieno centro storico del paese di Fucecchio, dove le torri medievali spiccano nella natura, conferma la sua dedizione a ospitare la cultura e diviene sempre più un punto di riferimento per i cittadini e per tutti gli abitanti del territorio.

BIGLIETTI:

Intero € 15 - Ridotto € 13

(Over 65 Anni, Under 23 Anni, Soci Unicoop)

BIGLIETTI SOLO SU PREVENDITA 353 4104119

Info e prenotazioni

353 4104119 | 0571540870

www.nuovoteatropacini.it - www.teatrinodeifondi.it

info@nuovoteatropacini.it - info@teatrinodeifondi.it

