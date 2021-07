Tari 2021, Altopascio mette in campo 70mila euro per riduzioni o esenzioni

Tari 2021: stanziato il fondo da 70mila euro per garantire nuove riduzioni o esenzioni totali alle famiglie altopascesi che hanno maggiori difficoltà economiche o nelle quali sia presente un componente con disabilità certificate.

È questo l’investimento previsto dall’amministrazione D’Ambrosio: le persone interessate hanno tempo fino al 30 settembre per presentare la domanda, attraverso l’apposito modulo, che deve poi essere inviato per email all’ufficio Tributi (tributi@comune.altopascio.lu.it) oppure protocollato all’ufficio Protocollo. Il modulo si trova all’Urp o all’ufficio tributi, in piazza Vittorio Emanuele.

La misura negli anni ha consentito a molte persone di godere di un consistente sgravio o, addirittura, dell’esenzione totale nel pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Una riduzione che, in media, può superare anche i 150 euro di contributo.

“Il fatto di aver rivisto le soglie Isee - spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale, Ilaria Sorini - ci ha permesso di allargare la platea dei beneficiari. Quest’anno abbiamo inoltre riportato il fondo Tari a 70mila euro, includendo sia i nuclei con Isee basso sia quelli al cui interno siano presenti persone disabili. L’obiettivo è chiaro: accrescere i servizi e renderli accessibili a tutti, affinché nessuno resti indietro e affinché tutti abbiano pari diritti e condizioni”.

LA MISURA. È prevista la riduzione del 50% del tributo per quei soggetti che abbiano un Isee non superiore a 8mila euro e che siano in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze. È prevista invece l’esenzione dal tributo dovuto, per quei soggetti con Isee non superiore a 6.500 euro e che siano in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze.

E ancora: riduzione del 50 per cento del tributo per i nuclei familiari in cui sia presente un diversamente abile (da certificare ex L.104/92) e con Isee superiore a 8.500 euro; esenzione dal tributo per i nuclei familiari in cui sia presente un diversamente abile (da certificare ex L.104/92) e con Isee inferiore a 8.500 euro.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa