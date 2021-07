Uncinetto e gomitoli contro la violenza sulle donne, ecco 'Viva Vittoria'

Agguanta i ferri da maglia o l’uncinetto, recupera qualche gomitolo colorato. Questo, ed un pizzico di manualità, è tutto ciò che serve per dare il proprio contributo a Viva Vittoria, che sta per sbarcare a Empoli! Il progetto, per la lotta alla violenza sulle donne, arriva per la prima volta in Toscana e sarà proprio Empoli ad ospitare questa iniziativa che ha già raggiunto traguardi e sostenuto associazioni che si occupano di donne e bambini maltrattati in molte città italiane.

Viva Vittoria parte da Brescia nel 2015. Si tratta di un’opera relazionale condivisa per diffondere l’idea che la violenza si può fermare cominciando da noi stesse, dalla consapevolezza che ognuno decide per la propria vita. E come forma di espressione è stato scelto proprio il lavoro a maglia, come metafora dello sviluppo del sé. Così un gruppo di donne ha iniziato a creare quadrati di lana che cuciti poi insieme, hanno formato delle coperte che hanno tappezzato la Piazza della Vittoria bresciana colorandola per dire No alla violenza. Le coperte sono poi state vendute e il ricavato donato ad una casa di accoglienza per donne e bambini maltrattati.

Viva Vittoria a Empoli, 23/24 ottobre 2021

Grazie al suo successo, il progetto si è allargato ad altre città italiane. Adesso Viva Vittoria è arrivata anche ad Empoli grazie alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino e all’impegno di alcune donne che hanno deciso di sposare l’iniziativa. La manifestazione si svolgerà, come avvenuto a Brescia, nella Piazza della Vittoria del centro empolese il 23 e 24 ottobre 2021, in occasione dell’avvicinarsi della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il 25 novembre. L’obiettivo è dire No alla violenza e destinare la vendita delle coperte, create dalla cucitura dei quadrati prodotti da tutti i volontari e volontarie dell’iniziativa e firmati da ognuno di loro, a sostegno del Centro Aiuto Donna Lilith. La piazza dominata dalla Dea Vittoria ospiterà sul suo pavimento il grande tappeto colorato, così come avvenuto nelle altre città, per supportare il Centro e la difesa di donne e minori vittime di violenza.

Nonostante il Covid-19 abbia inevitabilmente frenato l’iniziativa, Viva Vittoria non si è mai fermata grazie ai tanti quadrati che sono stati consegnati negli ultimi mesi, provenienti da tutta Italia.

Adesso che l’emergenza sanitaria ha allentato la presa, il progetto torna nel pieno delle sue attività e torna anche a creare socialità. Infatti Viva Vittoria non solo accorpa beneficenza e solidarietà per combattere la violenza sulle donne ma unisce le persone che partecipano, da ogni parte d’Italia, facendo rete. Anche a Empoli dunque si torna a stare insieme: in vista di ottobre infatti, alla sede empolese delle Pubbliche Assistenze sono organizzati dei piccoli ritrovi come l’aperitivo “sferruzzante”, che chiama a rassegna le amiche e gli amici di Viva

Vittoria per lavorare ai quadrati e cucirli creando le coperte, ma anche per stare nuovamente insieme. Dopo il primo aperitivo di mercoledì 7 luglio, offerto alle partecipanti dalle Pubbliche Assistenze Riunite nella sede empolese adesso Viva Vittoria Empoli cerca cucitrici per le coperte che copriranno Piazza della Vittoria.

Come unirsi a Viva Vittoria Empoli: cucitrici coperte cercasi

Realizza a ferri o uncinetto un quadrato in maglia cm 50x50, aggiungendo la tua firma in qualsiasi forma o modo, è importante.

Unisciti ai gruppi di lavoro o crea il tuo gruppo.

I quadrati andranno consegnati alla sede delle Pubbliche Assistenze di Empoli entro il 15 ottobre 2021, lasciando i propri dati.

Tutti i quadrati verranno uniti per realizzare coperte che insieme diventeranno un’immensa opera condivisa: sarà esposta in Piazza della Vittoria il 23 e 24 ottobre 2021.

E’ possibile partecipare alla cucitura dei quadrati alla sede delle Pubbliche Assistenze di Empoli in via XX Settembre n.17, tutti i pomeriggi dalle 17.00. Le coperte saranno formate da 4 quadrati realizzati da 4 donne diverse e cucite con filo rosso: su ognuna verrà applicata l’etichetta numerata di Viva Vittoria Empoli.

Le coperte saranno oggetto di una raccolta fondi a favore del Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli, per il sostegno delle donne vittime di violenza.

Sarà possibile seguire le iniziative legate al progetto sulle pagine facebook Viva Vittoria Empoli, Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino e Centro Aiuto Donna Lilith, oppure contattando la sede allo 0571 9806.

Per informazioni: Concetta 328 9350612 Nadia 338 1593793 Sandra 338 2389000 Matilde 346 7749001 Maria 347 9460739 o vivavittoria.empoli@gmail.com Per saperne di più: https://www.vivavittoria.it/ pagina facebook https://www.facebook.com/vivavittoriaempoli

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione