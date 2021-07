120° anno della Camera del Lavoro di Empoli, al via il secondo appuntamento delle iniziative

Martedi 13 luglio 2021 alle ore 21,15 presso la Casa del Popolo di Santa Maria, Via Livornese 48, Empoli si svolgerà il secondo appuntamento delle iniziative promosse per il 120° anno dalla costituzione della Camera del Lavoro di Empoli.

Coordina i lavoro Stefania Terreni

Porterà il saluto dell’Amministrazione il Sindaco di Empoli, Brenda Barnini

Interverranno i professori Fulvetti, Baccetti, Priori

“Si cercherà di riflettere sul lavoro di Libertario Guerrini intorno al Movimento Operaio Empolese dalla sua nascita fino alla proclamazione della Repubblica. La capacità del movimento operaio di tenere viva l’opposizione al fascismo, di mobilitarsi per migliori salari, condizioni di vita e di lavoro, di lavorare, pur in clandestinità, per la Liberazione e la coesione sociale.

Un collante unico per l’Empolese che ha saputo strutturarsi come classe dirigente per la rinascita e ricostruzione dopo la Liberazione”

“Dopo il primo incontro a Corniola con lo SPI CGIL dedicato al 1921, ci vedremo a Santa Maria per recuperare il contributo di Libertario Guerrini e riportarlo al centro di un dibattito e di una lettura dopo molti anni dalla sua realizzazione. Tutti noi, in primis il nostro sindaco, volevamo non disperdere il lavoro realizzato da Guerrini e collocarlo in una occasione di dibattito. La programmazione sui 120 anni della camera del lavoro va avanti e coinvolge luoghi e valori propri di Empoli”

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa