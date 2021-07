A bordo di un furgone rubato, tenta la fuga e aggredisce i carabinieri: arrestato 45enne

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno tratto in arresto un 45enne pluripregiudicato italiano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e lo hanno deferito in stato di libertà per la ricettazione di un furgone rubato nel pomeriggio in via Braccio da Montone a Firenze.

Gli operanti, intervenuti in ausilio alle pattuglie della Compagnia di Scandicci per la ricerca del veicolo individuato in quella città tramite un sistema di localizzazione gps, hanno rintracciato il mezzo fermo lungo la via Volterrana e notato un uomo che si allontanava repentinamente tra le sterpaglie.

Dopo un breve inseguimento a piedi, hanno raggiunto il 45enne che ha opposto una viva resistenza colpendo i militari con calci e pugni, per poter guadagnare la fuga, ma è stato comunque definitivamente bloccato. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire nella disponibilità dello stesso la chiave del furgone, il portafogli del proprietario del veicolo e quello di un suo dipendente, nonché la somma di oltre 2.800 euro di cui il 45enne non ha saputo fornire giustificazione, sequestrata per ulteriori accertamenti.

L’uomo è stato, pertanto, dichiarato in stato di arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per la ricettazione del veicolo rubato, e sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di oggi.