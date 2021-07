Assistenza sociale, il Comune di Cascina chiede aiuto ai CAF

L'amministrazione comunale di Cascina manifesta la volontà di avvalersi della collaborazione dei C.A.F., operanti nel territorio comunale, per la gestione delle domande via Internet nel settore sociale. Un servizio che può andare a facilitare la presentazione delle istanze per prestazioni sociali agevolate dando possibilità di delegare il servizio di informazione e assistenza per la compilazione delle domande on line e la trasmissione per via telematica delle stesse al Comune.

"Le gravissime criticità derivanti dall'emergenza sanitaria - dichiara l'assessora al welfare Giulia Guainai - hanno avuto enormi ripercussioni sociali ed economiche che ci impongono un'attenzione particolare alle misure di contenimento del virus ma al contempo di pensare a forme di assistenza e supporto al fine di agevolare l'accesso del cittadino alle prestazioni sociali di competenza comunale"

La domanda di convenzionamento dovrà essere inviata via PEC a protocollo@pec.comune.cascina.pi.it. entro le ore 12.00 del 28/07/2021.

Tutte le informazioni utili sono consultabili nella sezione Sociale del sito web Comune di Cascina.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa