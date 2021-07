Centri estivi a Montopoli, il Comune avvia procedura di manifestazione di interesse

L'amministrazione comunale di Montopoli in Val d'Arno ha avviato una procedura pubblica di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti interessati all'organizzazione e gestione di centri estivi nel territorio comunale per bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 17 anni.All’avviso possono partecipare soggetti terzi, aventi personalità giuridica, che perseguono finalità educative, ricreative e/o sportive, socio-culturali a favore di minori, che hanno attivato o attiveranno nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre 2021 attività estive (ludico-ricreative, educative, sportive, culturali, ecc.) rivolte ai bambini/e e ragazzi/e di età compresa fra i 3e i 17 anni.

In particolare, possono fare domanda gli enti del Terzo settore –così come individuati nell’art. 4 del Decreto legislativo 117/2017–,gli enti pubblici e gli operatori economici ed enti privati (associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti ecclesiastici e di culto), aventi personalità giuridica, che perseguono finalità educative, ricreative e/o sportive, socio-culturali a favore di minori.L'avviso prevede inoltre l'assegnazione di contributi volti ad abbattere le seguenti spese: spese di gestione legate all’attuazione delle misure organizzative e sanitarie anti-Covid in vigore; spese relative all'accoglienza di bambini/ragazzi diversamente abili o comunque di minori segnalati dal servizio sociale per i quali si rende necessario prevedere la presenza di ulteriore personale; spese per la frequenza dei bambini/ragazzi residenti nel Comune di Montopoli in val d'Arno, appartenenti a nuclei familiari in condizione di grave disagio socio-economico, segnalati dal Servizio Sociale –S.d.S Valdarno Inferiore –per i quali sarà previsto un rimborso a favore del soggetto organizzatore del centro estivo in relazione agli esoneri al pagamento della tariffa di frequenza.I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanzadi manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 agosto 2021 all'indirizzo di posta elettronica info@pec.comune.montopoli.pi.it.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa