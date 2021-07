Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, tutto pronto per il Big Jump

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, per la prima volta, aderisce al “Big Jump”, campagna ideata nel 2002 da Roberto Epple dell’European Rivers Network per sollecitare i decisori politici europei a tutelare la qualità delle acque, la fruibilità e la biodiversità delle aste fluviali.

Il Consorzio, che, attraverso contratti di fiume e di bacino, è impegnato a restituire centralità ai corsi d’acqua, per l’11 luglio, giornata europea del Big Jump, ha proposto un bagno collettivo.

La partecipazione è libera.

Il tuffo simbolico (fatto con attenzione alla sicurezza e alle regole della balneabilità delle acque) deve essere documentato con una fotografia da inviare all’indirizzo casentinoh2o@gmail.com.

La raccolta delle testimonianze prosegue fino al 23 luglio, giorno in cui a Pratovecchio-Stia è in programma l’evento clou. Nel territorio in cui l’Arno, come i suoi affluenti, è un modello di vivibilità, benessere e svago per la comunità infatti si terrà un eccezionale BIG JUMP.

“Per la prima volta il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno partecipa a questa importante campagna di comunicazione che prevede 50 iniziative in tutta Europa – spiega la Presidente Serena Stefani -: una campagna di valorizzazione delle spiagge fluviali e della balneabilità che riteniamo strategica e importante per migliorare la qualità e la fruibilità di tutti i nostri fiumi. Abbiamo pensato di organizzare l’evento principale a Pratovecchio Stia, territorio dove nasce l’Arno, perché ci è parso il luogo ideale per accendere i riflettori sugli obiettivi condivisi di sicurezza idraulica, fruibilità, sviluppo sostenibile, biodiversità che sono gli assi portanti del Patto par l’Arno, il maxi progetto promosso sull’intera asta fluviale dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, con il sostegno dei Consorzi di Bonifica interessati e delle associazioni ANBI e ANCI Toscana, a cui hanno già aderito 49 comuni toscani, la provincia di Arezzo e numerosi altri soggetti pubblici e privati”, continua Stefani e conclude: “Il 23 luglio sarà una giornata davvero speciale per il nostro fiume!”.

COS’E’ IL BIG JUMP E PERCHE’ IL CONSORZIO HA DECISO DI ADERIRE

L'11 Luglio 2021 si svolge sui fiumi di tutta Europa la 18° edizione del BIG JUMP, Festa Europea per la vita e la balneabilità dei fiumi: nello stesso momento centinaia di migliaia di persone si tufferanno nei corsi d’acqua in più di 20 paesi.

Lo scopo del BIG JUMP è di riavvicinare le comunità ai propri fiumi, dopo decenni in cui gli stessi sono stati considerati il recapito delle fogne e dei rifiuti delle città o una risorsa da utilizzare fino all’ultima goccia d’acqua.

In base alla Direttiva 2000.60 CE del 23-10-2000, i paesi dell’Unione avrebbero dovuto riportare i loro fiumi ad un buon stato ecologico ed alla balneabilità. Così non è stato e quindi occorre un impegno straordinario perché la situazione cambi davvero.

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, impegnato attraverso i contratti di fiume, a migliorare la qualità dei fiumi del comprensorio in cui opera, aderisce all’iniziativa con l’iniziativa “Un tuffo per il fiume” e con un grande BIG JUMP, in programma il 23 luglio a Pratovecchio Stia.

Per saperne di più https://www.bigjump.org/.

Fonte: Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno - ufficio stampa