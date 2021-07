Coronavirus Toscana, 63 contagi. Aperte vaccinazioni per over 12

Contagi 10 luglio, lieve calo

Contagi 10 luglio. I nuovi casi registrati in Toscana sono 63 su 9.860 test di cui 5.429 tamponi molecolari e 4.431 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,64% (1,5% sulle prime diagnosi). Sono questi i dati resi noti dal presidente della Regione Eugenio Giani ha reso noto in anticipo sul bollettino quotidiano della Regione Toscana. Rispetto a ieri i nuovi contagi sono in lieve calo.

Il presidente Giani ha anche comunicato che il portale delle prenotazioni è aperto per tutte le persone con più di 12 anni su https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/. Inoltre è stato aggiornato il dato sui caccini attualmente somministrati in Toscana che sono arrivati a 3.323.881.

Il bollettino completo sarà pubblicato nelle prossime ore.