Covid, un caso di variante Delta in un 28enne dell'Empolese Valdelsa. Decine i casi nel Fiorentino

La variante Delta mette piede nell'Empolese Valdelsa. Un ragazzo di 28 anni residente nell'Empolese Valdelsa sarebbe infatti stato contagiato dalla variante del Covid-19 che sta facendo paura in tutto il mondo per il suo alto livello di contagiosità. Il ragazzo avrebbe solo sintomi lievi, come raffreddore e mal di gola. A darne notizia è il quotidiano La Nazione.

La variante 'indiana' del Covid-19 starebbe pian piano penetrando nel territorio dell'Als Toscana Centro: decine i tamponi 'sospetti', e nei primi giorni di luglio nel territorio di competenza dell'azienda sanitaria sarebbero stati accertati 20 casi Delta.

A preoccupare è l'alto livello di contagiosità della variante, che sarebbe circa il 50% più alto che quello della variante inglese. Stando ai primi studi, però, il rischio di sintomi gravi che porterebbero al ricovero in ospedale sarebbe ridotto dell'80% già con la prima dose di vaccino. Nei giovani la variante avrebbe effetti blandi, questo però potrebbe da un altro punto di vista portare a sottovalutare i sintomi favorendo il contagio.