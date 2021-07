Giovane minaccia il suicidio a Monte San Savino: salvato dai carabinieri

Il provvidenziale intervento dei carabinieri è riuscito, questa mattina, a salvare una vita.

Intorno alle 10, numerose chiamate sono arrivate al centralino del 112 della centrale operativa della Compagnia di Cortona.

Con toni allarmati, infatti, numerosi cittadini avevano segnalato ai carabinieri che un giovane, in via Santa Maria delle Vertighe, si era arrampicato sul ponte ferroviario della linea Arezzo-Sinalunga: il ragazzo, un 26enne disoccupato del posto, probabilmente in preda ad un forte stato depressivo sembrava avere l‘intenzione di gettarsi nel vuoto.

Le due militari intervenute sul posto, dopo aver scavalcato il parapetto del ponte - alto circa 10 metri - sono riuscite a farlo desistere dal compiere l’insano gesto, per poi assicurarlo con una cinghia e trascinarlo sulla strada oltre la ringhiera.

Subito dopo il salvataggio, il ragazzo è stato affidato alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto, che lo ho trasportato presso l’ospedale di Arezzo per gli accertamenti necessari.