Il cinema sotto le stelle torna a far sognare Barberino Tavarnelle

La scuola apre una ‘finestra sul cortile’ e il cinema diventa un’esperienza da condividere con tutta la comunità. Nel giardino, dove fino a qualche mese fa trascorrevano le loro ore di relax gli studenti della scuola primaria Andrea da Barberino, torna il sogno del cinema all'aperto.

La settima arte da vivere sotto le stelle è un desiderio che la comunità coltivava da tempo e da quest'anno, grazie al cospicuo investimento del Comune e delle associazioni cinematografiche locali, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani, il nuovo Cinema Paradiso del Chianti, nato a metà strada tra Barberino e Tavarnelle, accende il proiettore per un’intera estate in uno spazio simbolico, dedicato all’educazione e alla formazione dei cittadini del futuro.

È tutto pronto nel cortile della scuola primaria di Barberino Val d'Elsa, dove a partire dal 12 luglio luci, visioni e sogni prenderanno vita con la rassegna cinematografica Stelle & Cinema, promossa dalla giunta Baroncelli e realizzata dalla fusione di idee, risorse ed energie di due dei più importanti punti di riferimento culturali del territorio: il Cinema Olimpia di Tavarnelle Val di Pesa e il Cinema Teatro Filarmonica di San Donato in Poggio.

“Questa nuova avventura culturale – dichiarano soddisfatti Maurizio Bertini e Filippo Ninci - è nata dalla passione che insieme nutriamo per il grande schermo e insieme portiamo avanti certi che il cinema, vissuto come strumento culturale e occasione di socialità che produce benessere nella vita di tutti noi, sia un linguaggio che non deve mancare nella nostra quotidianità”. L’ampio cartellone, in programma da luglio a settembre permetterà di assistere a contenuti culturali di alto profilo. Nella platea estiva della primaria si susseguiranno decine di pellicole, prodotti dai grandi maestri del cinema internazionale.

"Abbiamo deciso di ripartire dalla bellezza e dalla profondità della settima arte - evidenzia il sindaco David Baroncelli – un’opportunità che arricchisce e fa sentire più unito il nostro territorio. Se siamo riusciti a proporre un prodotto culturale così elevato lo dobbiamo non solo alla nostra voglia di crederci ma soprattutto ai nostri cinefili, alla collaborazione, all'esperienza, alla passione dei tanti volontari delle associazioni che gestiscono le sale cinematografiche, tra addetti alla programmazione, segreteria organizzativa, grafica, amministrazione, biglietteria, proiezionisti, sono loro il nostro vero motore pulsante che accendono il grande schermo e ci fanno sognare".

"È per noi particolarmente importante - aggiunge l'assessore alla cultura Giacomo Trentanovi - aver allestito il cinema all'aperto negli spazi esterni della nostra bellissima scuola, la rassegna “Stelle & Cinema” non è solo uno dei tanti eventi organizzati e inseriti nella lunga programmazione estiva del Comune ma un vero e proprio servizio culturale che dedichiamo a tutti, spettatori di ogni età, in particolar modo ai più giovani".

Non è un caso se la serata inaugurale, in programma lunedì 12 luglio alle ore 21:15, sarà aperta dalla proiezione del film “Il futuro siamo noi” per la regia del francese Gilles de Maistre, prodotto del 2019 e premiato da Unicef Italia. Un docufilm sui diritti dei minori e sull'impegno dei giovanissimi per costruire un domani migliore per i loro coetanei e non solo.

“Ad oltre un anno dalla pandemia - conclude il sindaco Baroncelli – possiamo tornare a gustare il grande cinema illuminato dalla luna e da una particolare dimensione affettiva che ci permetterà di crescere e leggere il presente con una ricchezza in più. Il cinema, come proposta di valori e veicolo di cultura, apre la mente e sviluppa pensieri privi di pregiudizi perché invita a riconoscersi nelle molteplici e possibili identità di ciò che ci mostra e ci racconta sul grande schermo”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino