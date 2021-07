Incidente tra quattro veicoli sulla Via Aurelia: chiusa carreggiata a Viareggio

A causa di un incidente al km 357,500 la strada statale "Via Aurelia" è stata provvisoriamente chiusa al traffico in direzione della Liguria. Nel sinistro, le cui cause sono in fase di accertamento, sono rimasti coinvolti 4 veicoli.

Il traffico in direzione della Liguria viene deviato, con indicazioni sul posto, allo svincolo di Viareggio Sud (km 356,100) lungo la viabilità comunale, con rientro in statale al km 358,000.

Sul posto è il personale di Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Fonte: ANAS