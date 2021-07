Istituto Curtatone e Montanara di Pontedera, Lega e Fdi: "Consiglio comunale aperto"

"Alla luce delle criticità statiche emerse sull’edificio dell’Istituto Comprensivo Curtatone e Montanara, abbiamo richiesto di inserire nel prossimo Consiglio Comunale una discussione sul tema così che Sindaco e Giunta informino la cittadinanza sulle modalità con cui l’Amministrazione intende far fronte all’emergenza creatasi".

Lo hanno affermato in una nota Rebecca Stefanelli, Capogruppo Lega Pontedera, e Matteo Bagnoli, Capogruppo Fratelli d’Italia Pontedera.

"Sono più di 600 i ragazzi interessati che rientrano nelle c.d. fasce deboli: coloro ai quali è necessario garantire la frequenza in presenza della scuola dell’obbligo. La didattica a distanza comprometterebbe troppo la fase formativa e non possiamo permetterci un’altra limitazione dopo quelle avute a causa dell’emergenza sanitaria. Un bambino di 6 anni non può e non deve imparare a leggere e scrivere davanti a un PC. Serve il contatto con l’insegnante e con i compagni, per non parlare poi del disagio che dovrebbero sopportare le famiglie".

"Abbiamo richiesto che la seduta consiliare sia convocata in forma 'aperta' così da consentire ai cittadini interessati di prendere parola e colloquiare direttamente con le istituzioni. Il confronto, il dialogo e il dibattito sono alla base di un percorso democratico che sicuramente avrà come esito quello di individuare il modo migliore per far fronte a questa emergenza".

Ci auguriamo che la maggioranza accolga le nostre richieste che vanno nel senso di una collaborazione, pur non potendo negare che ormai da anni la precarietà degli edifici scolastici è stata portata all’attenzione delle varie Amministrazioni susseguitesi nel tempo e nulla è stato fatto fino al verdetto di qualche giorno fa.

Fonte: Ufficio Stampa