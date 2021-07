Modifiche al traffico, da lunedì 12 luglio partono i lavori al Ponte della Vittoria

Partono lunedì 12 luglio i lavori di recupero corticale delle pile del Ponte della Vittoria a Pisa. Si tratta del secondo intervento di recupero strutturale del ponte, che segue quello operato alcuni anni fa. I lavori saranno eseguiti da passerella mobile sostenuta da un mezzo “by bridge” che occuperà una delle tre corsie del ponte (quella che conduce da piazza Guerrazzi verso Cisanello). Sulla carreggiata è previsto ancora il doppio senso di marcia, con riduzione della capacità di traffico da due a una corsia in direzione est-ovest (ossia da Cisanello verso Piazza Guerrazzi). Al fine di ottimizzare l’incanalamento dei mezzi sul ponte, viene altresì chiuso al traffico il braccio di accesso al ponte sul Lungarno Buozzi, convogliando il traffico sulla rotatoria in piazza Caduti di Cefalonia. Inoltre viene aperta al doppio senso di circolazione, per la durata dei lavori, via Cattaneo, in modo da creare un percorso alternativo.

La data d’inizio dei lavori, già programmati da tempo, è stata fissata nel periodo estivo, privo di traffico scolastico e con traffico lavorativo a regime ridotto, al fine di limitare l’impatto sulla circolazione veicolare e il disagio cittadino. I lavori avranno termine presumibilmente nella prima metà di agosto.

Nel dettaglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità dal 12 luglio 2021 al 15 agosto:

PONTE DELLA VITTORIA: divieto di transito veicolare sulla corsia sud-est (lato monte), divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte, inversione del senso di marcia della corsia centrale e cioè da ovest verso est, precisamente direzione Piazza Guerrazzi/Ospedale Cisanello;

LUNGARNO BUOZZI tratto compreso tra Ponte della Vittoria e Largo Caduti di Cefalonia: chiusura al traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia;

VIA CATTANEO dall’intersezione con Piazza Guerrazzi all’intersezione con Via Tronci: istituzione del doppio senso di circolazione con soppressione della corsia preferenziale, istituzione del divieto di sosta e fermata lato ovest.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa