Narrazioni, si parla di antimafia e rifiuti tossici

Si è appena chiusa la prima settimana di “Narrazioni”, il contenitore di attività estive che si svolgeranno nel mese di luglio al centro di socializzazione di Ponte a Elsa, rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni, Ogni settimana “Narrazioni”, la cui programmazione è stata ideata e gestita da Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS; proporrà attività, laboratori, giochi e incontri dedicati ad una tematica specifica. Mentre nella prima settimana il tema dominante è stata l’accoglienza, facendo seguito anche alla data del 20 giugno, giornata internazionale del rifugiato, nella prossima settimana di luglio (dal 12 al 16) si affronterà invece il tema dell’antimafia.

Gli incontri e i laboratori si svolgeranno nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì in orario 15,30-18,30 al Circolo Arci di Ponte a Elsa dove i giovani iscritti lunedì 12 frequenteranno un incontro formativo su mafia e infiltrazioni mafiose con un focus particolare sulla vicenda rifiuti tossici sulla S.S, 429. Martedì 13 è invece prevista un’uscita al Circolo Arci S. Andrea per l’incontro con il presidente del Circolo, membro dell’Assemblea permanente No Keu. Questo incontro sarà aperto anche alla cittadinanza, e non riservato quindi esclusivamente ai giovani iscritti, proprio per il carattere informativo e formativo che si propone, come aggiornamento sulle vicende e sulle mobilitazioni dei cittadini, che vivono nell’area interessata dai rifiuti tossici. Giovedì sarà invece un pomeriggio dedicato alla progettazione del murales antimafia da realizzate a settembre sui muri del Circolo Arci di Ponte a Elsa insieme ad un esperto writer che guiderà i ragazzi nell’ideazione. Venerdì 16 sarà infine la giornata di report e discussione sulle attività svolte, oltre che di promozione attraverso la scelta delle foto scattate durante la settimana da pubblicare sui social insieme agli operatori.

Per informazioni e richieste di partecipazione, chiamare Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS

o scrivere messaggi whatsapp a 3755442380