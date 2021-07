Operatore socio sanitario, domande al via per il nuovo concorso Estar

Ci sarà tempo fino a mezzogiorno del 9 agosto 2021 per presentare domanda per il nuovo concorso Estar per Operatore socio sanitario, a tempo indeterminato. Il bando è stato pubblicato il 9 luglio e le domande potranno essere inserite direttamente sul portale Estar dedicato al concorso.

"Dopo aver esaurito la graduatoria di circa 3 mila Operatori sociosanitari approvata nel 2019 - spiega il direttore generale dell'ente di supporto tecnico amministrativo regionale Monica Piovi - il nuovo bando è stato pubblicato ieri e ci sarà tempo fino a mezzogiorno del 9 agosto per fare domanda. L'inizio delle prove è previsto per il prossimo autunno, per avere la graduatoria in tempi rapidi, così come è avvenuto per il recente concorso per infermieri conclusosi lo scorso giugno".

Il portale di Estar dalla sua apertura, nel giugno 2019, ha già raccolto 60.000 domande di partecipazione a 160 concorsi. "Per Estar il 2021 - sottolinea Piovi - si caratterizza come l' anno dei grandi concorsi dedicati al comparto sanita': dopo gli infermieri è ora il turno degli operatori socio sanitari, entrambe figure indispensabili per la migliore cura dei pazienti".

Vai al portale dedicato al concorso