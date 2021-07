Pontorme, nuove residenze con verde pubblico e passaggio ciclopedonale in zona scuole

Un'altra area del territorio comunale di Empoli trova occasione per svilupparsi grazie a una proposta di investimento di un privato, proprietario di un terreno su cui è stato presentato un piano urbanistico convenzionato.

Si tratta di uno dei due progetti la cui adozione era in discussione nell’ultima seduta consiliare.

A illustrarlo il vicesindaco Fabio Barsottini. Il progetto era stato già oggetto di una commissione consiliare Ambiente e Territorio.

Il consiglio comunale si è espresso favorevolmente e quindi è stato adottato. Il provvedimento è stato votato in Consiglio Comunale con il favore di Partito Democratico e Questa è Empoli, astenuti Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli e Lega Salvini Empoli, contro Buongiorno Empoli Fabrica Comune.

L’area interessata dal PUC è di circa 3.000 metri quadrati e si trova tra Via Berni e Via Giovanni XXIII. Si tratta di un vuoto urbano, in una zona prevalentemente residenziale lungo il torrente Orme, a due passi dalla zona scolastica di Pontorme.

Il progetto prevede una nuova palazzina residenziale circondata da spazi a verde pubblico.

L’area verde sarà di 2.131 metri quadrati, realizzata dai soggetti privati proprietari. Una volta realizzata sarà ceduta gratuitamente all’amministrazione comunale.

Il progetto individua due aree a verde pubblico: una vicina al torrente Orme, arredata con alcune attrezzature per il gioco, l’altra lungo il lato opposto, tra il parcheggio di Via Giovanni XXIII e Via Berni, corredata da un passaggio ciclopedonale di collegamento fra le due vie.

Tra il torrente Orme e Via Berni si prevede anche un percorso perdonale, in parte interno al comparto del PUC, in parte nel verde pubblico esistente, che permetterà il collegamento pedonale tra il torrente Orme, il verde e l’attraversamento su Via Berni.

È prevista la realizzazione di un unico fabbricato con quattro piani fuori terra ed un interrato, formato da 11 unità immobiliari.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa