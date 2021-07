Rave party a Tavolaia, tutti negativi i 33 tamponi effettuati

Sono risultati tutti negativi i 33 tamponi molecolari effettuati ai residenti della zona interessata e agli esercenti, che hanno fatto la prenotazione, in quanto potevano essere venuti in contatto con i partecipanti al rave abusivo, che si è tenuto a Tavolaia.

"Questa notizia ci conforta, ma non significa che si possa abbassare la guardia sul covid" ha affermato il sindaco di Santa Maria a Monte, Ilaria Parrella.

"L'emergenza sanitaria prodotta dal covid non è finita. S. Maria a Monte, già prima del rave party , contava 7 positivi sul territorio e tanti sono ancora oggi. Dobbiamo sempre rispettare le regole inerenti il distanziamento sociale e adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la diffusione del virus, indipendentemente dall'evento che si è tenuto a Tavolaia".

"Il Dipartimento d'Igiene e Prevenzione di Pontedera insieme alla direzione dell'Usl Nord Ovest, agli infermieri, che ringrazio per la disponibilità data, anche in questa occasione, monitorerà l'evolversi della situazione epidemiologica sul nostro comune, valutando scrupolosamente gli eventuali casi positivi, che si potrebbero riscontrare nei prossimi giorni. Un ringraziamento va al Prefetto, che ha accolto la richiesta del comune, di far valutare all'Usl Nord Ovest anche in via preventiva e precauzionale l'aspetto sanitario".

Per i cittadini che sono venuti a contatto con i partecipanti, sarà ancora possibile prenotarsi per l'effettuazione del tampone al numero comunale 0587/261633 (in orario d’ufficio) e/o indirizzo di posta elettronica: sociale@comune.santamariaamonte.pi.it.

Si informa che l'area pubblica interessata dall'evento e' gia' stata ripulita e santificata, invece è a carico del privato l'onere della pulizia dei propri terreni, che effettuera’ a breve.

Fonte: Ufficio Stampa