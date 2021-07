Recital teatrale per ricordare Niccolò Ciatti: anteprima europea a Scandicci

Un recital teatrale per ricordare Niccolò Ciatti, il giovane di Firenze ucciso in Spagna da tre ceceni nell' estate 2017, dinanzi alla discoteca St Trops di Lloret De mar per il cui omicidio si avvicina il processo in Spagna. A mettere in scena l’opera, di cui è autore e interprete Ugo De Vita - con la collaborazione al testo di Luigi, Cinzia e Sara Ciatti – sarà l'associazione no profit “Alice in cerca di teatro” grazie al supporto della onlus intitolata a Ciatti.

L'evento dal titolo “Per Niccolò Ciatti-Fatti non foste a viver come bruti...” avrà un'anteprima europea proprio a Scandicci, dove il giovane viveva, il 12 agosto in piazza della Resistenza alle 21.15; mentre andrà in scena a Firenze all'Anfiteatro La Limonaia di Villa Strozzi il 30 agosto.

La prima data all'estero sarà in edizione bilingue italiano-spagnolo.

Questa iniziativa - ha affermato il padre Luigi Ciatti - è importante per ricordare Niccolò, che amava e rispettava la vita, per farlo conoscere e vorremmo avere le piazze piene di giovani. Questo ci darebbe forza".

Alla presentazione anche il presidente della Regione, Toscana, Eugenio Giani, l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi e la presidente commissione cultura del Consiglio regionale Cristina Giachi.