Responsabile di almeno 15 furti, arrestato 36enne

I carabinieri di Prato hanno arrestato un marocchino 36enne che da anni risiede a Prato con l’accusa di furto tentato presso il supermercato ESSELUNGA di via Fiorentina. I fatti risalgono a due giorni fa.

L’uomo era entrato all’interno del magazzino e dopo aver razziato dagli scaffali oltre 200 euro di merce che nascondeva in uno zaino, prelevava l’unico prodotto che avrebbe poi pagato alle casse, cioè una semplice bottiglia di acqua minerale. Purtroppo per lui l’azione era stata notata da un addetto alla sicurezza che dopo aver controllato l’uomo e trovato la refurtiva ha allertato i carabinieri.

Il ladro risultava essere una vecchia conoscenza dei militari per la sua dedizione a tali tipologie di reato, tanto che i carabinieri hanno riassunto almeno un’altra 15 d’interventi per furto contestati a suo carico ed hanno prodotto le risultanze di tale ricerca all’Autorità Giudiziaria che, dopo la convalida dell’arresto, ha proceduto ad aggravare una precedente pendenza per la quale l’uomo era sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., disponendo a suo carico la custodia cautelare in carcere.

L’uomo si trova adesso in attesa di Giudizio al Carcere della Dogaia.