Ruba un furgone, scappa ni campi e picchia i carabinieri: arrestato 45enne a Scandicci

Non è servita a nulla la fuga nei campi scandiccesi e una strenua resistenza contro le forze dell’ordine, se non ad aggravare una futura condanna.

Un 45enne pluripregiudicato è stato arrestato dai carabinieri e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per la ricettazione di un furgone rubato in via Braccio da Montone, a Firenze.

Avvertiti del furto, avvenuto venerdì, i carabinieri si erano messi alla ricerca del furgone e grazie alla localizzazione Gps lo hanno rintracciato fermo lungo la via Volterrana.

Non solo, hanno pure avvistato il 45enne che si allontanava di corsa tra le sterpaglie di terreni incolti. Dopo un breve inseguimento a piedi, i militari hanno raggiunto il fuggitivo che ha opposto resistenza colpendoli con calci e pugni.

Inutilmente, però. A seguito della perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso della chiave del furgone, del portafogli del proprietario del veicolo e di quello di un suo dipendente, nonché di oltre 2.800 euro, di cui il 45enne non ha saputo fornire giustificazione.