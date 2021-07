Sparò ad un cliente del suo studio legale dopo un dissidio, ordine di carcerazione per un 51enne

Nella giornata di ieri i carabinieri di Firenze Legnaia hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di un 51enne originario della provincia di Brindisi, condannato in via definitiva per omicidio doloso. L’uomo, che si trovava già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato destinatario del provvedimento a seguito del rigetto del ricorso presentato in Corte di Cassazione.

I fatti risalgono al marzo del 2017, quando l’uomo, all’epoca avvocato con studio in Oria, sparò ad un cliente all’interno del suo studio legale a seguito di un dissidio relativo ad un indennizzo per un incidente stradale. È stato condotto al carcere di Sollicciano, dove dovrà scontare complessivamente 10 anni e 5 mesi di reclusione per l’omicidio.