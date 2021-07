Addio a Fiorenzo Nenci, Poggibonsi saluta il suo storico negoziante. Il ricordo del sindaco Bussagli

La città saluta Fiorenzo, storico negoziante di Poggibonsi. Fiorenzo, all'anagrafe Fiorenzo Nenci, è deceduto nella notte di sabato.

Titolare di uno storico negozio di alta moda diventato nel tempo un punto di riferimento per tanti, Fiorenzo ha "vestito" generazioni di sposi e di cittadini in cerimonie e occasioni speciali. Fiorenzo, la cui carriera aveva preso il via da giovanissimo come vetrinista, aveva avuto l'intuizione di portare la grande moda a Poggibonsi, in piazza Savonarola, con un negozio capace di dare lustro a tutta la città, di far parlare di sé oltre i confini. In anni recenti il suo negozio aveva riaperto in altro luogo, sempre in centro.

“La sua presenza aveva trasformato il vicolo in uno degli angoli più caratteristici della città - ricorda il sindaco David Bussagli -. Perché Fiorenzo era questo, era cura, eleganza, creatività e stile inconfondibile. Con lui se ne è andata via, troppo presto, una parte della storia recente del nostro centro e del nostro commercio. In tanti abbiamo avuto il piacere di conoscerlo. Una persona fuori dagli schemi, ironica e pungente. Una persona allegra e che amava la vita, capace di relazionarsi con tutti. Il suo saluto non mancava mai. Condoglianze ai familiari e a tutti i suoi amici".

Fonte: Ufficio Stampa