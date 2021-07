Consegna alle infermiere un sacchetto per la cena di una ricoverata, dentro c'era eroina

Un 34enne residente in una frazione di S. Giuliano Terme è stato denunciato per cessione di sostanza stupefacente da una pattuglia della Squadra Volanti della Questura. Alcune sere fa l’ uomo aveva consegnato alle infermiere di un reparto dell’ospedale, dove era ricoverata una sua congiunta, un sacchetto per la cena; all’ interno però era stato rinvenuto un involucro sospetto. Il medico di turno aveva avvisato la Questura; i poliziotti intervenuti hanno identificato l’ uomo e sequestrato l’ involucro, che nei successivi esami è risultato contenere una dose di eroina.