Cuccioli di cane abbandonati a Palaia, i sindaco: "Vergogna". Salvati, adesso cercano casa

Dei cuccioli di cane sono stati ritrovati a Palaia, a Montanelli, vicino Baccanella. I cuccioli sarebbero stati abbandonati, ma fortunatamente sono stati messi in salvo. A renderlo notoc on un post su facebook è stato il sindaco di Palaia Marco Gheraridini che non usa mezze parole: "Chi lo ha fatto si vergogni. L’abbandono è un reato".

I cuccioli adesso sono al sicuro al parco canile a Lajatico. Adesso, però, aspettano un gesto d’amore. Per chiunque fosse interessato ad adottarli può contattare il 3889929018