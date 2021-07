Deve scontare 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 40enne a Cascina

La Sezione Catturandi della Squadra Mobile della Questura ha rintracciato e tratto in arresto un cittadino senegalese 40enne, residente a Cascina, destinatario di decreto di revoca di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Livorno. L’ uomo, per fatti risalenti al 30 agosto del 2014 sul lungomare di S. Vincenzo, dove per opporsi ad un controllo di una pattuglia dei Carabinieri fu tratto in arresto, deve scontare la pena ad 8 mesi di reclusione comminatagli dal Tribunale, per i reati di lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dopo un passaggio in Questura per le formalità, è stato scortato al carcere don Bosco.