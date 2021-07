Finale Europei di calcio, Firenze si prepara: ztl, transenne e controlli in centro

Mentre la nazionale italiana di calcio si prepara ad affrontare gli inglesi, Firenze si prepara ad affrontare i tifosi azzurri tramite ztl notturna straordinaria, transennature dei principali monumenti e vari presidi nei luoghi in cui è prevista la maggior presenza di persone.

Per prima cosa, vigili e poliziotti saranno presenti nei principali luoghi di aggregazione, per cercare di controllare eventuali eccessi di gioia o – speriamo di no – sfoghi dettati dalla rabbia.

Per limitare l'accesso dei veicoli in centro, quindi, è stata disposta l'attivazione di una zona a traffico limitato notturna straordinaria dalle 19 di domenica alle 3 di lunedì. In più, è prevista l'attivazione dei pannelli ai varchi della ztl; dove non sono presenti i pannelli, come via dell'Agnolo e piazza Piave, saranno collocate le transenne.

Inoltre, sempre dalle 19 alle 3, a tutela dei monumenti è prevista la transennatura, con presenza degli steward, dell'Arengario di Palazzo Vecchio e della Fontana del Nettuno in piazza Signoria, e dell'area tra il Battistero e il Duomo in piazza del Duomo