Incendio in condominio a Prato, a fuoco 4 appartamenti

I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti questo pomeriggio poco dopo le 15:30 per un incendio in un condominio di via Castagnoli a Prato.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno constatato che le fiamme hanno coinvolto 4 appartamenti per cui si è reso necessario anche l’intervento della squadra di Montemurlo, dell’autobotte e dell’autoscala. Gli abitanti degli appartamenti sono usciti autonomamente dall’edificio. Sul posto anche diversi mezzi del 118, Polizia Municipale e Carabinieri.