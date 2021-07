Licenziamenti Gnk, ANPI Toscana: "Vicinanza e solidarietà ai lavoratori"

Il Coordinamento Regionale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, in accordo con i Comitati Provinciali dell'intera Toscana, esprime congiuntamente grande preoccupazione per quanto avvenuto in queste ore ai dipendenti della multinazionale britannica, oggi proprietà di un fondo di investimento americano, "GKN Driveline Firenze".

In un momento storico ancora fortemente segnato dalla crisi pandemica, è impensabile che un'azienda solida e dalle considerevoli capacità industriali nel campo della componentistica decida improvvisamente di licenziare 422 dipendenti, liquidando interamente la propria sede di Campi Bisenzio.

Ai lavoratori della GKN, a cui immediatamente è giunto il sostegno dei sindacati e delle istituzioni, ed a coloro che sono attualmente impegnati nell'importante indotto industriale collegato, l'ANPI Toscana non farà mancare la propria vicinanza e solidarietà affinché la crisi aziendale possa trovare tempestiva ed opportuna soluzione.

Bruno Possenti, Coordinatore ANPI Toscana e Presidente provinciale ANPI Pisa

Alba Bigiandi, Presidente provinciale ANPI Arezzo

Vania Bagni, Presidente provinciale ANPI Firenze

Luciano G. Calì, Presidente provinciale ANPI Grosseto

Gino Niccolai, Presidente provinciale ANPI Livorno

Filippo Antonini, Presidente provinciale ANPI Lucca

Alessandro Conti, Presidente provinciale ANPI Massa e Carrara

Aldo Bartoli, Presidente provinciale ANPI Pistoia

Angela Riviello, Presidente provinciale ANPI Prato

Silvia Folchi, Presidente provinciale ANPI Siena