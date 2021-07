Licenziamenti Gnk, i lavoratori scrivono alla Nazionale italiana: "Azzurri tifate per noi"

I lavoratori della Gnk, licenziati con una mail venerdì scorso, hanno scritto una lettera alla Nazionale di Calcio Italiana impegnata stasera nella finale di Euro2020. I 422 lavoratori chiedono un gesto di solidarietà da parte degli 'azzurri' nei confronti della decisione di chiudere lo stabilimento e licenziare i dipendenti.

"Siamo 422 tra operai e impiegati che sono in lotta per difendere il proprio posto di lavoro - si legge nella lettera -. Tutto ciò avviene per puri motivi speculativi perché la nostra azienda, in realtà, non ha alcun problema produttivo né industriale rilevante. Oggi anche noi, come tutti gli italiani, tiferemo per voi. Vi scriviamo perché crediamo che anche voi possiate tifare per noi, per il nostro futuro e quello delle nostre famiglie. Per questo speriamo nella vostra solidarietà".

I lavoratori sottolineano che "anche un piccolo gesto, sarebbe per noi un grande aiuto per affrontare la nostra partita. Una partita che sarà lunga e difficile e che speriamo si concluda con una vittoria. Che sia catenaccio e contropiede oppure Tiki Taka, lotteremo fino alla fine per il nostro risultato. Forza azzurri".