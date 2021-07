Protesta nel carcere di Sollicciano, detenuti sul tetto

Dalla tarda serata di ieri è in atto presso il carcere fiorentino di Sollicciano una protesta da parte di alcuni detenuti, i quali dopo aver rotto le finestre dei locali docce sono riusciti ad arrampicarsi e a raggiungere i tetti della struttura detentiva.

A renderlo noto con una nota il sindacato UILPA Polizia Penitenziaria:

Dalle prime notizie dell’accaduto, sembrerebbe che tale protesta sia diretta nei confronti della magistratura di sorveglianza ma queste sono notizie ancora da appurare definitivamente. A darne la notizia è MAUTONE Antonio, Segretario Generale Territoriale UIL PA Polizia Penitenziaria di Firenze, che aggiunge:

"Ancora una volta dobbiamo denunciare eventi violenti che riguardano l’istituto detentivo fiorentino. La UIL proprio pochi giorni fa aveva denunciato lo stato di abbandono in cui versa Sollicciano, un istituto che ogni giorno vede registrare al suo interno manifestazioni di violenza sia tra la stessa popolazione detenuta che verso gli operatori di Polizia Penitenziaria che quotidianamente operano all’interno della struttura.È ovvio che queste nostre denunce non devono creare allarmismi, conclude Mautone, ma è del tutto evidente che la frequenza con la quale si registrano eventi critici all'interno delle carceri impone di suggerire ai vertici dell'amministrazione un cambio di rotta e soluzioni immediate a tutela degli operatori che vi operano quotidianamente."

UIL PA Polizia Penitenziaria – Firenze